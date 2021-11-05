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08:32 05.11.2021

Нацгвардии Украины и США подписали Меморандум о сотрудничестве

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Нацгвардии Украины и США подписали Меморандум о сотрудничестве

Национальная гвардия Украины и Национальная гвардия Калифорнии (США) подписали двухстороннее сотрудничество, что стало итогом соглашений и международных мероприятий во время визита в Украину американской делегации, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"В Министерстве внутренних дел Национальная гвардия подписала двусторонний документ о сотрудничестве с Национальной гвардией Калифорнии. От украинской стороны меморандум подписал командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан, от американской стороны – командующий Национальной гвардией Калифорнии Дэвид Болдвин", - говорится в сообщении.

В частности, основные направления сотрудничества - развитие инфраструктуры Международного межведомственного центра подготовки подразделений НГУ, проведение совместных учений представителей НГУ и ВС США, подготовки инструкторского и сержантского состава НГУ инструкторами ВС США, использование авиации в подразделениях реагирования на чрезвычайные ситуации, разработка доктринальных документов Национальной гвардии Украины, развитие системы речевой подготовки в Национальной гвардии Украины, развитию стратегических коммуникаций Нацгвардии Украины.

"В рамках участия НГУ в МНБ совместно с Национальной гвардией штата Калифорния НГУ получила международную техническую помощь на сумму около $78 млн. США. В частности, средства радио и спутниковой связи, медицинское имущество и оборудование, оптические приборы, инженерное оборудование, системы разведки целей, беспилотные летательные аппараты", - добавили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что за период сотрудничества в рамках программы партнерства (SPP) с 2014 г. Национальная гвардия Калифорнии провела 30 совместных мероприятий с Нацгвардией Украины, из них 14 – учебного характера.

Сотрудничество между Национальными гвардиями Украины и Калифорнии продолжается с 1993 года. С началом вооруженной агрессии против Украины в 2014 году, сотрудничество между структурами значительно активизировалось. "Представители обоих силовых формирований принимают участие в работе подкомитета БОКК, где решаются вопросы предоставления безопасности помощи Украине от правительства США", сообщили в пресс-службе.

Теги: #сша #нацгвардии #украина #меморандум
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