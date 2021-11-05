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08:17 05.11.2021

В Украине за сутки зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 13 281 человек, 696 умерло

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В Украине за сутки зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 13 281 человек, 696 умерло

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 13 281 человек, 696 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 4 ноября в Украине: зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 654, медработников – 488); 1 654 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы – 79 993 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 5 497 человек; летальных исходов – 696; выздоровели – 13 281 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 032 951 человек; выздоровело – 2 492 419 человек; летальных случаев – 70 842.

С начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 848 929 прививок. 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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