События

07:56 05.11.2021

Тысячам сотрудников американской разведки угрожает увольнение за отказ от вакцинации от COVID-19

2 мин читать
Тысячам сотрудников американской разведки угрожает увольнение за отказ от вакцинации от COVID-19

Тысячи сотрудников разведывательных органов США вскоре могут быть уволены за невыполнение решения правительства США об обязательной вакцинации сотрудников учреждений и компании, насчитывающих 100 или более сотрудников, сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным члена комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Криса Стюарта, на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано по меньшей мере 20% сотрудников, а в некоторых структурах разведывательного сообщества - до 40%.

Он отказался назвать ведомства, поскольку полная информация о показателях вакцинации была засекречена.

Американские конгрессмены и сенаторы выражают обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из учреждений, имеющих решающее значение для национальной безопасности. Так, Национальный комитет Республиканской партии США объявил, что подает иск в суд, чтобы оспорить решение администрации.

Белый дом в четверг объявил, что американские компании, насчитывающие 100 или более сотрудников, обязаны к 4 января 2022 года обеспечить вакцинацию от коронавируса всех своих сотрудников, а в дальнейшем еженедельно проводить тестирование на COVID-19 среди непривитых работников.

"Управление по охране труда установило чрезвычайный временный стандарт по вакцинации от COVID-19 и тестированию, который требует от компаний, насчитывающих 100 и более работников, вакцинировать их к 4 января", - говорилось в пресс-релизе Белого дома.

В администрации уточнили, что полноценной вакцинацией считается получение двух компонентов вакцин компаний Pfizer или Moderna либо одной дозы препарата компании Johnson & Johnson.

Теги: #сша #разведка #увольнения #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:32 05.11.2021
Нацгвардии Украины и США подписали Меморандум о сотрудничестве

Нацгвардии Украины и США подписали Меморандум о сотрудничестве

03:42 05.11.2021
Запуск миссии Crew Dragon-3 к МКС перенесён на 8 ноября из-за плохой погоды

Запуск миссии Crew Dragon-3 к МКС перенесён на 8 ноября из-за плохой погоды

02:12 05.11.2021
Кулеба пояснил, о чем будет новая хартия Украины и США

Кулеба пояснил, о чем будет новая хартия Украины и США

23:12 04.11.2021
Кулеба и Ермак встретились с помощницей госсекретаря США

Кулеба и Ермак встретились с помощницей госсекретаря США

22:09 04.11.2021
Кулеба приветствует флагман 6-го флота США в Черном море

Кулеба приветствует флагман 6-го флота США в Черном море

20:39 04.11.2021
Госдеп нацелен подписать новую хартию партнерства с Украиной, "отражающую новые реалии"

Госдеп нацелен подписать новую хартию партнерства с Украиной, "отражающую новые реалии"

18:55 04.11.2021
США призывают РФ позволить ОБСЕ осуществлять мониторинг на временно оккупированных территориях Украины

США призывают РФ позволить ОБСЕ осуществлять мониторинг на временно оккупированных территориях Украины

15:53 04.11.2021
Центр по контролю и профилактике заболеваний в США призывает к ускорению темпов вакцинации от COVID-19 в Украине

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США призывает к ускорению темпов вакцинации от COVID-19 в Украине

13:58 04.11.2021
Фармкомпания "Санофи" запускает тестовую вакцинацию от гриппа в аптеках

Фармкомпания "Санофи" запускает тестовую вакцинацию от гриппа в аптеках

13:45 04.11.2021
Наихудшие показатели вакцинации - в Закарпатской и Волынской областях

Наихудшие показатели вакцинации - в Закарпатской и Волынской областях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 13 281 человек, 696 умерло

Скончался руководитель "Театра на Подоле" Виталий Малахов

Рада в пятницу рассмотрит вопросы о лишении нардепов Третьяковой и Геращенко права участия в пяти заседаниях

У Саакашвили начались проблемы с речью и памятью - адвокат

Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован, пострадали три человека

ПОСЛЕДНЕЕ

В Иерусалиме могут появится скверы, посвящённые украинцам – Праведникам мира и жертвам Голодомора

В Украине за сутки зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 13 281 человек, 696 умерло

За минувшие сутки зафиксировано девять нарушений режима тишины на Донбассе

5 ноября: Какой сегодня праздник

В Одессе полицейские ищут злоумышленника, который сбил насмерть подростка

Харьковчанин, бросивший гранату в салон авто с водителем, приговорен к 15 годам тюрьмы

Кулеба убежден, что дипломаты укрепляют безопасность Украины по трем направлениям: союзники, санкции и оружиес

Личный врач Саакашвили вновь заявил о необходимости его перевода в многопрофильную клинику

Пусковое окно эксперимента НАСА по перенаправлению астероида DART начнется 23 ноября

Запуск миссии Crew Dragon-3 к МКС перенесли на 8 ноября из-за плохой погоды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА