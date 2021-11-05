События

07:23 05.11.2021

За минувшие сутки зафиксировано девять нарушений режима тишины на Донбассе

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За минувшие сутки зафиксировано девять нарушений режима тишины на Донбассе

За минувшие российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности, у Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По украинским позициям в направлении Зайцево вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы разных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.

В районе Майорска наемники произвели два обстрела из гранатометов разных систем и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку от Новотошковского наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"По состоянию на 7 часов утра, 5 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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