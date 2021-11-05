События

06:47 05.11.2021

В Одессе полицейские ищут злоумышленника, который сбил насмерть подростка

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В Одессе правоохранители разыскивают водителя легкового автомобиля Opel, который сбил насмерть на пешеходом переходе двух человек, вследствие чего один погиб, второго госпитализировали с переломом ноги, сообщила пресс-служба Одесского районного управления полиции №1.

"На людей водитель легковушки наехал на пешеходном переходе. В результате наезда на двух пешеходов автомобиля Opel погибла 15-летняя девушка и травмирован 21-летний парень. Его доставили в больницу с переломом ноги. С места дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся", - говорится в сообщении.

Правоохранители ввели операция "Перехват" и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности, управляющих транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 21:00 полицейские обнаружили указанный автомобиль (Opel) на улице Лунина. Полицейская операция "Перехват" снята, однако розыск злоумышленника продолжается.

Теги: #дтп #украина #одесса #злоумышленник
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