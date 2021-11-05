Харьковчанин, бросивший гранату в салон авто с водителем, приговорен к 15 годам тюрьмы

Октябрьский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор 36-летнему харьковчанину, подорвавшему автомобиль с водителем.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, мужчины признан виновным в хранении и ношении взрывного устройства без предусмотренного разрешения, а также в покушении на умышленное убийство и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

"Приговором Октябрьского районного суда Харькова... назначено наказание 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в апреле 2019 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с водителемавтомобиля Toyota Corolla и бросил ручную осколочную гранату в салон авто. В результате взрыва водитель получил телесные повреждения (частичная ампутация нижней трети правой и левой голени, рваные раны правой руки, закрытая травма грудной клетки с множественными ранениями грудной клетки, ушиб сердца и легких). Автомобиль пострадавшего был полностью уничтожен.