Кулеба убежден, что дипломаты укрепляют безопасность Украины по трем направлениям: союзники, санкции и оружиес

Украинские дипломаты укрепляют безопасность Украины, работая по трем ключевым направлениям: мобилизуя союзников, обеспечивая санкционное, политическое и дипломатическое давление на государство-агрессора и обеспечивая получение украинским войском современного оружия, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

"Задача дипломатов в условиях вооруженной агрессии против нашего государства состоит в укреплении безопасности Украины по трем направлениям. Мы укрепляем партнерство с союзниками, обеспечиваем их давление, в том числе санкционное, на государство-агрессора и договариваемся о поставках оружия для украинской армии", цитирует пресс-служба МИД слова главы ведомства Дмитрия Кулебы, сказанные в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Кулеба отметил работу президента Украины Владимира Зеленского в Глазго (Великобритания), где глава государства провел переговоры с мировыми лидерами, в частности, президентом США, канцлером Германии, генеральным секретарем НАТО.

"Безопасная ситуация на Донбассе была в приоритете президента Украины на всех этих переговорах. Президент мобилизовал союзников в поддержку нашего государства в условиях российской агрессии", - добавил министр.