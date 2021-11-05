Запуск миссии Crew Dragon-3 к МКС перенесли на 8 ноября из-за плохой погоды

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon-3 к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в среду, перенесен, по меньшей мере, до 8 ноября из-за неблагоприятных погодных условий, сообщило в четверг NASA.

"NASA и SpaceX отказываются от запуска корабля 6-го или 7-го ноября из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении на сайте NASA.

Сообщается, что теперь ближайшая возможность запуска корабля Crew-3 к МКС назначена на 8 ноября в 21:51 по североамериканскому восточному времени (4:51 по Киеву).

По информации NASA, в ранее планируемую для запуска дату - 6 ноября на Восточном побережье США ожидаются сильные ветры, кучевые облака и грозы.

В NASA отмечают, что возвращение экипажа космического корабля Crew Dragon-2 с МКС также переносится - на 7 ноября.

"Ближайшая возможность отстыковки корабля Crew-2 от МКС намечена на 7 ноября в 13:05 по североамериканскому восточному времени (20:05 GMT+3), после чего корабль направится к Земле и приводнится у берегов Флориды. Запасной вариант начала возвращения со станции назначен на 8-е ноября", - отмечается в сообщении.

Первоначально запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 Crew Dragon-3к МКС планировалось осуществить еще 31 октября, однако он был перенесен на 3 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями. Из-за мощного шторма над северо-востоком Соединенных Штатов возникли сильные ветры и большие волны в Атлантическом океане вдоль траектории полета Crew Dragon. Это создало проблемы не только для проведения старта и приводнения спускаемой капсулы в случае аварийного запуска, но и для посадки первой многоразовой ступени носителя Falcon 9 SpaceX на плавучую платформу в Атлантике.

Затем, 2 ноября, запуск вновь был перенесен - на 6 ноября из-за медицинских проблем у одного из членов экипажа.

В состав экипажа входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Экипаж будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Он сменит на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с конца апреля в рамках миссии Crew Dragon-2. В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Несколько дней оба экипажа будут одновременно находиться на станции. После расстыковки с МКС корабль Crew Dragon-2 сойдет с орбиты и его спускаемая капсула с помощью парашютной системы совершит мягкое приводнение в Атлантике вблизи Флориды.

Crew Dragon является американским многоразовым пилотируемым космическим кораблем нового поколения, разработанным компанией SpaceX. Он может доставлять на борт МКС до семи человек экипажа.

Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. В рамках испытания он состыковался со станцией, а затем успешно вернулся на Землю. Первый запуск с экипажем состоялся 30 мая 2020 года. В сентябре на МКС в рамках туристической миссии Inspiration4 побывал корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами-любителями.