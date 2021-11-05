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02:13 05.11.2021

Администрация Байдена одобрила продажу оружия Саудовской Аравии на $650 млн

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Администрация президента США Джо Байдена одобрила сделку на продажу оружия Саудовской Аравии на сумму $650 млн. Об этом пишет Axios.

В конце 2018 года Сенат США одобрил резолюции о прекращении поддержки Саудовской Аравии в военном конфликте в Йемене и об ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

Тогдашний президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию о прекращении поддержки Саудовской Аравии и продолжал продавать ей оружие даже после того как стало известно о причастности наследного принца к убийству Хашкаджи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен указывал в феврале, что Байден дал ясно понять, что сотрудничество с Саудовской Аравией должно отражать американские ценности. Он добавил, что Вашингтон заявил о необходимости "положить конец экстерриториальным угрозам и нападениям Саудовской Аравии на активистов, диссидентов и журналистов" и что США не потерпят этого.

В том же месяце Байден официально прекратил поддержку наступления Саудовской Аравии в Йемене. При этом Вашингтон продолжает рассматривать Эр-Рияд как важного союзника в регионе.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Интерфакс-Украина
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