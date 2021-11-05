Жовква в Бухаресте обсудил евроатлантические перспективы Украины

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква во время визита в Румынию обсудил с госсекретарем МИД Денуцом Себастьяном Некулееску евроатлантические перспективы Украины и развитие отношений между странами, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, во время встречи стороны уделили значительное внимание развитию ситуации безопасности на востоке Украины. Жовква поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства и обратил внимание на постоянные случаи нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, которые приводят к увеличению числа погибших украинских военнослужащих.

Также было отмечено ограничение судоходства в отдельных районах Черного и Азовского морей.

Жовква поблагодарил румынскую сторону за участие в саммите Крымской платформы и призвал к активному дальнейшему участию в деятельности этого международного механизма.

Отдельное внимание во время встречи уделено реализации европейских устремлений Украины.

"Рассчитываю, что Румыния будет одним из следующих государств ЕС, которые признают европейскую перспективу Украины", – сказал Жовква.

Собеседники договорились активизировать работу над проектом соответствующей двусторонней политической декларации.

Стороны обсудили актуальные вопросы энергетической безопасности региона. Жовква проинформировал румынскую сторону об инициативе президента Владимира Зеленского о создании региональной платформы укрепления энергетической безопасности.

Замглавы Офиса главы государства подтвердил неизменность стратегического курса Украины на евроатлантическую интеграцию. Украинская сторона выразила готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в области безопасности в рамках выполнения Программы расширенных возможностей НАТО.

Стороны отметили положительные тенденции в двустороннем сотрудничестве, в том числе в торгово-экономическом направлении.

"Восстановлению экономик также будет способствовать реализация двусторонних инфраструктурных проектов", - отметил Жовква.

Вместе с тем, стороны положительно оценили запуск паромной переправы через Дунай Орловка – Исакча и активизацию работ по сооружению моста через Тису в районе населенных пунктов Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния).

В Бухаресте Жовква также встретился с и.о. директора департамента политики обороны и международных отношений Министерства национальной обороны Румынии Михаем Янку. Основное внимание во время встречи было уделено отношениям Украины с Европейским Союзом и НАТО, ситуации на востоке Украины и временно оккупированном Крыму. Отдельно обсуждалась координация дальнейших действий в целях обеспечения безопасности на Черном море.