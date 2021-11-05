События

08:17 05.11.2021

В Иерусалиме могут появится скверы, посвящённые украинцам – Праведникам мира и жертвам Голодомора

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Перспективы углубления украино-израильского сотрудничества в сфере культуры и образования, торжества по случаю 30-летия дипломатических отношений и развитие сотрудничества между Киевом и Иерусалимом обсуждались в ходе встречи посла Украины Евгения Корнийчука с Генеральным директором Министерства Иерусалима и наследия Натаниелем Ицхаком. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

«Стороны обсудили перспективы углубления украинского-израильского сотрудничества в сфере культуры и образования, а также перспективы развития сотрудничества между городами Киев и Иерусалим на муниципальном уровне. Было договорено провести в декабре совместное торжественное мероприятие по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Государством Израиль», - говорится в сообщении.

Посол проинформировал израильскую сторону о намерении украинской стороны благоустроить за свой счет в Иерусалиме несколько скверов.

«И посвятить один из них украинцам, получившим звание Праведников мира, а второй - трагедии украинского народа – Голодомора. Н.Ицхак приветствовал инициативу украинской стороны и заверил в своей всяческой её поддержке», - подчёркивает Посольство.

В ходе встречи собеседники также обсудили возможность направления групп израильских учеников и студентов в Украину с целью ознакомления с местами еврейского наследия и истории добрососедства украинского и еврейского народов.

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Интерфакс-Украина
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