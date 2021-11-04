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23:38 04.11.2021

Скончался руководитель "Театра на Подоле" Виталий Малахов

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Скончался руководитель "Театра на Подоле" Виталий Малахов

В Киеве скончался украинский режиссер, руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле Виталий Малахов, который в течение недели находился в реанимации. Ему было 67 лет.

"19.07.1954 - 04.11.2021. Лети, родной мой", - написала дочь умершего Дарья Малахова на своей странице в "фейсбук".

Ранее Малахова сообщала, что во вторник, 26 октября, Виталия Малахова госпитализировали в "Феофанию". По ее словам, ждать скорую пришлось около пяти часов. "В течение 2 дней мы были между небом и землей. Никогда еще мне не было так страшно и плохо. О себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", – сообщала она.

По ее словам, с того времени режиссер находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Виталий Малахов - украинский театральный режиссёр, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2008), народный артист Украины (2008), художественный руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле с 1987 года.

Теги: #киев #театр #украина #смерть #режиссер
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