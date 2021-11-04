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23:12 04.11.2021

Кулеба и Ермак встретились с помощницей госсекретаря США

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Кулеба и Ермак встретились с помощницей госсекретаря США

Стратегическое партнерство США и Украины является краеугольным камнем безопасности, демократии и прав человека в регионе, заявила помощник Госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, сообщает пресс-служба США в Киеве.

В ходе встреч с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии подтвердила непреклонную поддержку Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии.

В свою очередь, Кулеба в своем микроблоге Твиттер отметил, что эта встреча состоялась "для подробного обсуждения результатов визита делегации США в Москву на этой неделе".

Также помощник госсекретаря заявила, что США остаются преданным партнером Украины в усилиях относительно достижения евроатлантической интеграции, восстановления международно-признанных границ Украины и развития безопасной, демократической и успешной Украины.

Теги: #госдеп #ермак #сша #кулеба #украина
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