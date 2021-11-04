Генпрокурор о смертельном ДТП с участием несовершеннолетнего водителя в Харькове: ответственность должны нести не только дети, но и родители

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает системность проблемы неуважения к законодательству, которая приводит к таким ситуациям, как смертельное ДТП в Харькове по вине несовершеннолетнего водителя Infinity.

В четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" Венедиктова отметила, что в расследовании ДТП, которое произошло по вине 16-летнего водителя, харьковские прокуроры предпринимает действия, которые бы предприняла и она.

"Но нам надо всем помнить, что за такие преступления несут ответственность не только дети. Он несовершеннолетний. Несут ответственности родители и окружение. У нас сплошь и рядом происходит такое неуважение к закону – вызывающее, циничное неуважение к закону, к человеческой жизни. Наши дети растут именно на таких примерах", - сказала генпрокурор.

По ее словам, 35 несовершеннолетних в этом году совершили ДТП и 800 детей стали потерпевшими в ДТП, в целом от аварий на дорогах страны в этом году погибло 2,5 тысячи человек.

Венедиктова обратила внимание на то, что в Украине распространены случаи, когда родители разрешают садиться руль своим несовершеннолетним детям, которые не имеет водительских прав, что совершенно недопустимо для цивилизованных стран.

"У этой истории корень системный, и проблему надо решать иначе – воспитанием в школах, в семьях", - подчеркнула генпрокурор.

"По той статье, которую инкриминирует (16-летнему водителю Infinity – ИФ)… до 8 лет. Учитывая, что он несовершеннолетней, мы знаем, что будет ограничение не больше 7 лет", - сказала она, отвечая на вопрос о том, какое наказания прокуратура будет просить для виновника ДТП.

Также генпрокурор подчеркнула, что обвинение будет пытаться привлечь к ответственности родителей, разрешивших несовершеннолетнему ребенку сесть за руль.

26 октября в Харькове 16-летний водитель Infinity без водительских прав на большой скорости выехал на красный свет и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infinity – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.