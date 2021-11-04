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22:09 04.11.2021

Кулеба приветствует флагман 6-го флота США в Черном море

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Кулеба приветствует флагман 6-го флота США в Черном море

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что присутствие кораблей США и НАТО в Черноморском регионе будет способствовать безопасности.

"Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18,400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", - написал Кулеба в микроблоге Твиттер, комментируя прибытие в Черное море флагмана 6-го флота США.

Теги: #сша #флагман #украина #кулеба
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