Кулеба приветствует флагман 6-го флота США в Черном море

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что присутствие кораблей США и НАТО в Черноморском регионе будет способствовать безопасности.

"Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18,400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", - написал Кулеба в микроблоге Твиттер, комментируя прибытие в Черное море флагмана 6-го флота США.