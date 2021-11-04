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21:30 04.11.2021

Харьковский горизбирком отказал "Опоре" в повторном подсчете голосов на 10 участках и отмене решения о признании Терехова городским головой

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Харьковский горизбирком отказал "Опоре" в повторном подсчете голосов на 10 участках и отмене решения о признании Терехова городским головой

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия частично удовлетворила жалобы, поданные координатором Гражданской сети "Опора" Николаем Зинченко в связи с расхождениями, обнаруженными на 10 участках в результате сверки протоколов.

"Принять во внимание факты наличия расхождений между протоколами Новобаварской и Основянской районных территориальных избирательных комиссий... об итогах голосования на внеочередных выборах Харьковского городского головы... и сведениями, которые содержатся в приложенных к жалобам документах под названием "копия протокола участковой избирательной комиссии про подсчет голосов на избирательных участках"... В удовлетворении остальной части требований отказать", - говорится в постановлении горизбиркома.

Зинченко подал в горизбирком две жалобы, в которых сослался на зафиксированные наблюдателями "Опоры" факты фальсификации протокола подсчета голосов в пользу секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова на одном избирательном участке в Основянском районе и 9 участках в Новобаварском районе. Он просил принять во внимание наличие расхождений в протоколах подсчета голосов на избирательных участках и обязать Основянскую и Новобаварскую районные территориальные комиссии провести повторный подсчет голосов на этих участках.

Кроме того, Зинченко просил горизбирком признать решение о признании Терехова городским головой не отвечающим требованиям законодательства и отменить его.

В комментарии корреспонденту агентства Интерфакс-Украина Зинченко сообщил, что не исключает обжалования постановления горизбиркома в суде.

"Завтра наши юристы получат текст решения на руки, проанализируют его и после этого мы решим, будем ли обжаловать его в суде. Кроме того, мы уже готовим иски с требованием повторного подсчета голосов на тех участках, где наши наблюдатели выявили фальсификации", - сказал Зинченко.

Как сообщалось, вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента,  бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Теги: #опора #украина #горизбирком #отказ
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