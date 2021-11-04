События

21:20 04.11.2021

Правоохранители возбудили дело в отношении препятствования работе журналистов во время освещения пожара в Киево-Печерской Лавре

1 мин читать
Правоохранители возбудили дело в отношении препятствования работе журналистов во время освещения пожара в Киево-Печерской Лавре

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту препятствования священнослужителями работе журналиста одного из телеканалов во время освещения пожара в Киево-Печерской Лавре, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"В полицию поступило сообщение от журналиста одного из телеканалов о том, что неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности при освещении события пожара на улице Лаврской", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Отмечается, что санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Теги: #киев #дело #пожар #украина #лавра
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:43 04.11.2021
Аваков: давайте подумаем над тем, чтобы умные политики создали альянс для баланса и продвижения страны вперед

Аваков: давайте подумаем над тем, чтобы умные политики создали альянс для баланса и продвижения страны вперед

21:30 04.11.2021
Харьковский горизбирком отказал "Опоре" в повторном подсчете голосов на 10 участках и отмене решения о признании Терехова городским головой

Харьковский горизбирком отказал "Опоре" в повторном подсчете голосов на 10 участках и отмене решения о признании Терехова городским головой

20:39 04.11.2021
Госдеп нацелен подписать новую хартию партнерства с Украиной, "отражающую новые реалии"

Госдеп нацелен подписать новую хартию партнерства с Украиной, "отражающую новые реалии"

16:39 04.11.2021
Украина присоединилась к инициативе США Net Zero World, предлагает тесное сотрудничество в атомной энергетике

Украина присоединилась к инициативе США Net Zero World, предлагает тесное сотрудничество в атомной энергетике

15:31 04.11.2021
Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован, пострадали три человека

Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован, пострадали три человека

15:02 04.11.2021
В Киеве переименовали 12 улиц и дали названия 4 новым объектам

В Киеве переименовали 12 улиц и дали названия 4 новым объектам

13:15 04.11.2021
В Голосеевском районе Киева произошел пожар в детсаду, эвакуированы больше ста человек

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в детсаду, эвакуированы больше ста человек

12:35 04.11.2021
Киевские школьники продолжат обучение дистанционно - Кличко

Киевские школьники продолжат обучение дистанционно - Кличко

10:40 04.11.2021
Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября - Кулеба

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября - Кулеба

09:50 04.11.2021
Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение национальной "Олимпиады гениев"

Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение национальной "Олимпиады гениев"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада в пятницу рассмотрит вопросы о лишении нардепов Третьяковой и Геращенко права участия в пяти заседаниях

У Саакашвили начались проблемы с речью и памятью - адвокат

Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован, пострадали три человека

Рада назначила Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Рада назначила Юлию Свириденко первым вице-премьером – министром экономики

ПОСЛЕДНЕЕ

На Харьковщине будут судить инженера технадзора за халатность при строительстве детской спортплощадки – прокуратура

Рада в пятницу рассмотрит вопросы о лишении нардепов Третьяковой и Геращенко права участия в пяти заседаниях

В Тернопольской области задержали мошенника, который оформил кредит на имя своего коллеги и присвоил деньги

Суд подтвердил законность действий АМКУ о предоставлении "Укртранснафте" разрешения на управление частью нефтепродуктопровода СЗН

США призывают РФ позволить ОБСЕ осуществлять мониторинг на временно оккупированных территориях Украины

"Укрзализныця" открыла реконструированный участок Черноморская-Береговая

Внеочередного заседания парламента четверг не будет - Стефанчук

Зеленский представил Резникова коллективу Минобороны и Генштаба

Мужчина, угрожавший подорвать в Кабмине гранату, отправлен под круглосуточный домашний арест

Киев протестует из-за очередного не согласованного с Украиной визита Путина во временно оккупированный Крым

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА