Правоохранители возбудили дело в отношении препятствования работе журналистов во время освещения пожара в Киево-Печерской Лавре

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту препятствования священнослужителями работе журналиста одного из телеканалов во время освещения пожара в Киево-Печерской Лавре, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"В полицию поступило сообщение от журналиста одного из телеканалов о том, что неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности при освещении события пожара на улице Лаврской", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Отмечается, что санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.