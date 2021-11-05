5 ноября: Какой сегодня праздник

5 ноября в мире отмечают день распространения информации о проблеме цунами, в Перу – день Пуно, ночь Гая Фокса в Англии, в Индии – Говардхан Пуджа. А православная церковь почитает апостола Иакова. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

"Волна в гавани" – именно так переводится с японского слово "цунами". Энергии этого явления достаточно, чтобы лишить песка весь пляж, вырвать деревья и сокрушить здания, а вот пальмы на берегу нередко выдерживают удар. Одно из самых разрушительных цунами произошло в Таиланде в 2004 году и унесло жизни 300 тыс. человек (а по неофициальным данным, и вовсе до 700 тыс.). Факты невеселые, зато актуальные ко Дню информации о цунами, который во всем мире отмечают именно сегодня.

Каждый год в начале ноября в Перу на берегу озера Титикака празднуется "День Пуно", посвященный основанию древней империи инков. Согласно индейской легенде, прародители инков — Манко Капак и его сестра и жена Мама Окльо — вышли из озера Титикака и создали мир, звезды, первых людей и возвели старинный город Пуно. Они искали место, где золотой посох Манко Капака войдет в землю. Найдя его, они и основали город инков.

Ночь Гая Фокса, также известная как Ночь костров —один из самых шумных праздников в Англии. Его отмечают каждый год 5 ноября. Праздник посвящен историческому событию, произошедшему 5 ноября 1605 года, когда злоумышленниками был спланирован заговор против короля Якова I и членов Парламента. Целью было убийство короля, смена власти в стране и воцарение на престоле короля-католика.

Но заговор был неожиданно сорван. Накануне запланированного взрыва один из участников послал своему другу лорду Монтиглу письмо, в котором просил его не посещать Парламент 5 ноября. Несколькими часами позже письмо оказалось в руках самого короля. Яков I приказал обыскать подвалы Парламента, где были обнаружены 36 бочек с порохом и Гай Фокс, намеревавшийся с минуты на минуту поджечь фитиль, ведущий к наполненному порохом подвалу под Палатой Лордов.

После нечеловеческих пыток и издевательств Гай Фокс выдал все имена злоумышленников. Все заговорщики были публично казнены, а Гай Фокс четвертован.

В Англии на Ночь Костров принято приглашать гостей на праздничный ужин, где гвоздем программы является сжигание чучела Гая Фокса и запуск фейерверков. Все гости выходят на участок, запускают петарды, поджигают чучело, жгут костер и мило общаются друг с другом.

Традиционно на 5 ноября готовят картофельное пюре с толстыми английскими сосисками, обжаренными на гриле, а в углях запекают картофель и едят его с щепоткой соли.

Существует и другое кушанье — куриные ножки барбекю вприкуску с капустно-морковным салатом, заправленным майонезом, а на десерт яблоки-тоффи с сиропом, из которого делают ириски. Дети разукрашивают лицо углем "для камуфляжа" и счастливо бегают вокруг костра, не подозревая о предыстории этого праздника.

5 ноября православная церковь почитает апостола Иакова. Святой Иаков был сыном святого Иосифа, мужа Матери Божией. Яков Младший – один из семидесяти апостолов. Его называли братом Господним. Апостол известный как первый епископ Иерусалима. В 63 года он принял мученическую смерть – язычники сбросили его с крыльца храма, а затем избили камнями.

С детских лет Иаков был человеком, особенно посвященным Богу. Такие люди давали обет соблюдения безбрачия, воздержания от вина, не ели мясной пищи и не стригли волос.

Святой Иаков считался покровителем мужчин, выполняющих тяжелую физическую работу. Поэтому ему молились за здоровье и благополучие.

5 ноября 1935 года выпустили в широкую продажу настольную игру "Монополия", которая сегодня признана самой популярной в мире. Как-то американец Чарльз Дэрроу придумал игру, которая очень увлекла его домочадцев. Тогда он решил монетизировать изобретение и пошел в компанию "Паркер Бразерс". Здешние менеджеры игру не оценили. Чарльз подумал и стал продавать самодельные ее варианты. И неожиданно очень в этом преуспел. Тогда менеджеры тоже подумали и решили все-таки выкупить права на проект. Пожали Чарльзу руку, немножко заплатили, потом чуть-чуть переделали правила.

Еще в этот день:

1913 - Великобритания аннексировала Кипр и вместе с Французской республикой объявила войну Османской Империи.

1914 – В ходе Первой мировой войны русские войска начали вторую осаду Перемышльской крепости.

1916 – Императоры Германии и Австро-Венгрии провозгласили создание Королевства Польша.

1953 — В Киеве официально открыли мост имени Евгения Патона — первую в мире сплошную сварную конструкцию (сделанную только с помощью сварки, без использования соединительных материалов).

1963 – Открыты станции киевского метрополитена "Политехнический институт" и "Завод "Большевик"" (теперь "Шулявская").

1964 – Открытие троллейбусного движения в Чернигове.

1965 – Открыты станции киевского метрополитена "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница", а также электродепо "Дарница".

1968 - Василий Макух совершил на Крещатике самосожжение в знак протеста против коммунистической тоталитарной системы, колониального положения Украины, политики русификации и агрессии СССР против Чехословакии.

1971 - открыты станции киевского метрополитена "Святошино", "Нивки" и "Октябрьская" (сейчас "Берестейская").

Также в этот день родились кинорежиссер Кира Муратова, писатель, лауреат Шевченковской премии Виктор Меняйло, футболист киевского "Динамо" Олег Блохин.

Именины: Владимир, Афанасий, Александр, Петр, Елисей, Вольдемар, Игнат, Емельян, Николай, Максим, Эмиль, Ефросинья, Яков.