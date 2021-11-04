На Харьковщине будут судить инженера технадзора за халатность при строительстве детской спортплощадки – прокуратура

Купянская окружная прокуратура Харьковской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении инженера технического надзора, подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как было установлено, в 2018 году отдел образования молодежи и спорта Двуречанская райгосадминистрация заключил с ООО договор на строительство спортивной площадки для мини-футбола с искусственным покрытием для школы. Инженер технадзора подписал акт приема, не проконтролировав должным образом объем и качество фактически выполненных работ и их соответствие проектно-сметной документации.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, разница между фактически выполненными строительными работами и актами приемки выполненных работ (завышение стоимости фактически выполненных работ) по строительному объекту составляет около 300 тыс. грн.