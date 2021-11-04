Рада в пятницу рассмотрит вопросы о лишении нардепов Третьяковой и Геращенко права участия в пяти заседаниях

Верховная Рада в пятницу рассмотрит вопросы о лишении народных депутатов Галины Третьяковой (фракция "Слуга народа") и Ирины Геращенко ("Европейская солидарность") права участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента, сообщает сайт Рады в четверг.

Как сообщалось, на традиционном в пятницу "часе вопросов к правительству" Верховная Рада обсудит состояние обеспечения топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины энергетическими ресурсами на период отопительного сезона 2021-2022 года.

8 октября руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

После этого члены группы "За майбутне" потребовали от руководства фракции "Слуга народа" извинений за высказывания Третьяковой.

В итоге все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились с призывом к председателю Рады и руководителю регламентного комитета отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за её выступления в 2019 году. Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.