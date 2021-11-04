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19:06 04.11.2021

В Тернопольской области задержали мошенника, который оформил кредит на имя своего коллеги и присвоил деньги

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В Тернопольской области задержали мошенника, который оформил кредит на имя своего коллеги и присвоил деньги

Сотрудники Национальной полиции задержали в Тернопольской области мужчину, который мошенническим способом оформил кредит на 280 тыс. грн на имя своего коллеги, после чего 150 тыс. грн перевел на карту своей матери, а на оставшиеся деньги купил себе автомобиль.

Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции Тернопольской области в четверг, кредит был оформлен через мобильное приложение, установленное на телефоне потерпевшего.

"В ходе оперативных мероприятий стало известно, что сделал это 30-летний житель одного из сел Корецкой территориальной громады Ровенской области. Злоумышленник работает на одном предприятии с потерпевшим и в раздевалке, воспользовавшись моментом, взял его телефон, через мобильное приложение оформил кредит и успел даже часть средств перебросить на карточку своей матери. Чтобы не возникло подозрений, мобильный положил на место", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что потерпевший узнал о кредитных обязательствах уже на следующий день, когда начали поступать сообщения из банка.

"Стал выяснять – оказалось, он должен финансовому учреждению 280 тысяч. А в это время злоумышленник успел снять 90 тысяч грн и даже приобрести автомобиль", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 (мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса.

"За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы", - подчеркивают в полиции.

Теги: #тернопольская #кредит #мошенник
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