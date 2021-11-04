США призывают РФ позволить ОБСЕ осуществлять мониторинг на временно оккупированных территориях Украины

Соединенные Штаты призывают российскую власть позволить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг, в частности, и на временно оккупированных Россией украинских территориях, сообщает пресс-служба Государственного департамента США в четверг.

"США вновь призывают Россию позволить СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на всей территории Украины, включая контролируемые Россией части Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым", - говорится в сообщении в Фейсбуке.

В Госдепе также призывают РФ открыть все контрольные пункт въезда-выезда вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданских лиц.