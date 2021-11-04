Внеочередного заседания парламента четверг не будет - Стефанчук

Внеочередного заседания Верховной Рады в четверг не будет, так как народные депутаты приняли законопроект "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций", сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Внеочередного заседания сегодня не будет", - заявил Стефанчук на пленарном заседании в четверг.

Он напомнил, что народные депутаты уже приняли на пленарном заседании закон, который планировали принять на внеочередном заседании - о внесении изменений в госбюджет на 2021 год об увеличении расходов на закупку и установку кислородных станций.