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17:57 04.11.2021

Внеочередного заседания парламента четверг не будет - Стефанчук

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Внеочередного заседания парламента четверг не будет - Стефанчук

Внеочередного заседания Верховной Рады в четверг не будет, так как народные депутаты приняли законопроект "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций", сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Внеочередного заседания сегодня не будет", - заявил Стефанчук на пленарном заседании в четверг.

Он напомнил, что народные депутаты уже приняли на пленарном заседании закон, который планировали принять на внеочередном заседании - о внесении изменений в госбюджет на 2021 год об увеличении расходов на закупку и установку кислородных станций.

 

Теги: #работа #рада
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