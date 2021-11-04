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17:38 04.11.2021

Мужчина, угрожавший подорвать в Кабмине гранату, отправлен под круглосуточный домашний арест

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Мужчина, угрожавший подорвать в Кабмине гранату, отправлен под круглосуточный домашний арест

Судья Печерского райсуда Киева сменила меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест мужчине, который в августе 2021 года угрожал взорвать гранату в здании Кабинета министров.

Соответствующее сообщение обнародовал адвокат обвиняемого Тарас Безпалый в четверг в Фейсбуке.

"Сегодня судья Печерского райсуда Киева… сменила меру пресечения Владимиру Прохничу с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - написал адвокат.

Он отметил, что следующее судебное заседание по делу состоится 28 декабря.

Как сообщалось, 4 августа в здание Кабинета министров Украины вошел мужчина с угрозой подорвать гранату. В столице была начата специальная полицейская операция, с мужчиной велись переговоры.

Позже глава Национальный полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители задержали и обезвредили мужчину, он будет подозреваемым. При этом глава Нацполиции подчеркнул, что у задержанного в руках была боевая граната, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию.

Депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко сообщил, что мужчина - сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар", ранее перенесший контузию.

5 августа правоохранители уведомили мужчину о подозрении.

 

Теги: #мера_пресечения #граната #кабмин
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