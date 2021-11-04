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17:37 04.11.2021

Киев протестует из-за очередного не согласованного с Украиной визита Путина во временно оккупированный Крым

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Киев протестует из-за очередного не согласованного с Украиной визита Путина во временно оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выражает "решительный протест" в связи с очередным, несогласованным с Украиной, визитом президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную украинскую территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Соответствующее заявление МИД обнародовано в четверг.

"Указанная поездка проходит вопреки неоднократным предостережениям Украины. Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что российская сторона должна вернуться к исполнению своих международно-правовых обязательств.

"РФ как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении российско-украинского вооруженного конфликта для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - резюмируют в МИД.

Теги: #крым #путин #мид
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