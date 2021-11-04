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17:32 04.11.2021

Послы G7 о выборах мэра Харькова: важно, чтобы наблюдатели работали без какого-либо вмешательства

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Послы G7 о выборах мэра Харькова: важно, чтобы наблюдатели работали без какого-либо вмешательства

Важно, чтобы отечественные наблюдатели на выборах мэра Харькова, включая гражданскую сеть "Опора", работали без какого-либо вмешательства, заявили послы "Большой семерки" (G7) в Украине.

"Послы G7 внимательно следят за выборами мэра Харькова. Важно, чтобы отечественные наблюдатели, включая сеть ОПОРА, работали без какого-либо вмешательства, а правоохранительные органы тщательно и вовремя расследовали сообщения о нарушениях", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter в четверг.

Ранее "Опора" заявила об информационном давлении на наблюдателей организации в Харькове.

Как сообщалось, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу Терехова на одном избирательном участке (+70 голосов) в Основянском районе, 9 участках (+397 голосов) в Новобаварском и 30 участках (+248 голосов) Холодногорском районах Харькова.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

 

Теги: #g7 #выборы #харьков
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