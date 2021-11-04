Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Марьинки и Попасной

Российские наемники с начала четверга три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. У Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.