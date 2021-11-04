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17:01 04.11.2021

Ермак презентовал новый информационный проект OPEN Digest

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Ермак презентовал новый информационный проект OPEN Digest

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак презентовал новый информационный проект Украины "OPEN Digest".

По словам Ермака, целью проекта станет информирование зарубежных партнеров о происходящих в Украине событиях, деятельности законодательной и исполнительной властей, а также о реализации реформ. Сам проект будет открытым и прозрачным.

"Мы презентуем этот проект для того, чтобы в Украине и за ее пределами слышали правду. К сожалению, мы наблюдаем за масштабными атаками дезинформации, которые происходят со стороны России, со стороны отдельных политиков Украины. А сегодня мы заинтересованы, чтобы мир слышал действительно честный, открытый голос Украины, украинского общества, чем мы живем, какие у нас цели и как сегодня мы реформируем нашу страну", – сказал Ермак во время презентации "OPEN Digest".

В структуру информационно-коммуникационного проекта будет включено несколько разделов: фотографии с важнейших событий, этапа реализации реформ, перспективы, экспертное мнение, цитаты и высказывания украинских политиков.

По словам Ермака, первые итоги работы проекта будут подведены до декабря текущего года на дипломатической конференции в Киеве.

 

Теги: #ермак #презентация #проект
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