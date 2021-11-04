Рада может через полгода отправить в отставку ещё двух министров - Арахамия

Верховная Рада может через полгода отправить в отставку ещё двух министров, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Две есть (отставки министров - ИФ). Но вы же знаете добрую традицию, что я вам не скажу (о ком именно идёт речь - ИФ) до последнего момента", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Вместе с тем на уточняющий вопрос, когда Рада может рассмотреть эти кадровые вопросы, Арахамия ответил: "Через полгода".