События

16:27 04.11.2021

В "Слуге народа" предлагают пересмотреть идею о проведении трех подряд пленарных недель

1 мин читать
В "Слуге народа" предлагают пересмотреть идею о проведении трех подряд пленарных недель

Депутатская фракция "Слуга народа" предлагает пересмотреть намерение внести в календарный план шестой сессии Верховной Рады изменения касательно проведения трёх подряд пленарных недель и вместо этого провести две вместе с внеочередными заседаниями.

"Ещё продолжаются непростые дискуссии, потому что я вижу угрозу, что на третьей неделе уже будет много проблем с голосами. Поэтому я считаю: возможно, лучше поработать две подряд недели с внеочередными (заседаниями - ИФ), чем три недели до трёх часов (до 15:00 - ИФ). У людей же есть планы, в частности, относительно встреч на округах, и в таком случае они не смогут это все нормально заменеджерить - потом будут отпрашиваться, кто-то будет болеть... То есть я тогда не ручаюсь за третью неделю", - пояснил глава фракции Давид Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Вместе с тем в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что пока не уверен, что такая инициатива найдёт поддержку среди парламентариев. "Честно говоря, не знаю, найду ли я на это голоса. Такая резистентность у меня, что даже не знаю... Есть определенное сопротивление", - сказал глава фракции "Слуга народа".

Теги: #работа #рада #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:20 04.11.2021
Рада назначила руководителем своего Аппарата Вячеслава Штучного

Рада назначила руководителем своего Аппарата Вячеслава Штучного

13:42 04.11.2021
"Слуга народа" может провести свой партийный съезд 20 или 27 ноября

"Слуга народа" может провести свой партийный съезд 20 или 27 ноября

11:05 04.11.2021
Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны

Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны

19:42 03.11.2021
Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

16:57 03.11.2021
Профильный комитет рекомендует Раде назначить Верещук министром по реинтеграции

Профильный комитет рекомендует Раде назначить Верещук министром по реинтеграции

13:05 03.11.2021
Рада устранила несогласованности в законе о деолигархизации

Рада устранила несогласованности в законе о деолигархизации

20:52 02.11.2021
Порошенко призывает Раду срочно принять закон о кислородных станциях

Порошенко призывает Раду срочно принять закон о кислородных станциях

19:14 02.11.2021
Рада приняла в целом законопроект, позволяющий экстренное медприменение лекарств для терапии COVID-19

Рада приняла в целом законопроект, позволяющий экстренное медприменение лекарств для терапии COVID-19

19:08 02.11.2021
Рада приняла закон о внедрении расчетов за газ в энергетических единицах

Рада приняла закон о внедрении расчетов за газ в энергетических единицах

18:13 02.11.2021
Рада приняла в целом законопроект, позволяющий экстренное медприменение лекарств для терапии COVID-19

Рада приняла в целом законопроект, позволяющий экстренное медприменение лекарств для терапии COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован, пострадали три человека

Рада назначила Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Рада назначила Юлию Свириденко первым вице-премьером – министром экономики

Рада назначила Верещук вице-премьером – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Резников как министр обороны не будет принимать участие в переговорах ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада может через полгода отправить в отставку ещё двух министров - Арахамия

Турция и США сформируют рабочую группу по решению разногласий

В Украине обучать лоцманов разрешат частным компаниям

Путин снова прилетел в Крым

Стартовало строительство Северной объездной дороги Днепра - ОГА

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США призывает к ускорению темпов вакцинации от COVID-19 в Украине

Рада может рассмотреть "ресурсный" законопроект во втором чтении 16 ноября - Арахамия

Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован, пострадали три человека

Трех волков под видом собак пытались вывезти в Непал через аэропорт "Борисполь"

Добкин: не исключаю, что будем требовать отмены выборов городского головы Харькова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА