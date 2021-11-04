В "Слуге народа" предлагают пересмотреть идею о проведении трех подряд пленарных недель

Депутатская фракция "Слуга народа" предлагает пересмотреть намерение внести в календарный план шестой сессии Верховной Рады изменения касательно проведения трёх подряд пленарных недель и вместо этого провести две вместе с внеочередными заседаниями.

"Ещё продолжаются непростые дискуссии, потому что я вижу угрозу, что на третьей неделе уже будет много проблем с голосами. Поэтому я считаю: возможно, лучше поработать две подряд недели с внеочередными (заседаниями - ИФ), чем три недели до трёх часов (до 15:00 - ИФ). У людей же есть планы, в частности, относительно встреч на округах, и в таком случае они не смогут это все нормально заменеджерить - потом будут отпрашиваться, кто-то будет болеть... То есть я тогда не ручаюсь за третью неделю", - пояснил глава фракции Давид Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Вместе с тем в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что пока не уверен, что такая инициатива найдёт поддержку среди парламентариев. "Честно говоря, не знаю, найду ли я на это голоса. Такая резистентность у меня, что даже не знаю... Есть определенное сопротивление", - сказал глава фракции "Слуга народа".