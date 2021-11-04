Турция и США сформируют рабочую группу по решению разногласий

Анкара и Вашингтон создадут совместную рабочую группу по урегулированию разногласий, в том числе касающихся зенитных ракетных комплексов С-400, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы сформируем рабочую группу для решения этих вопросов. Мы ранее сообщали, что делали такое предложение Соединенным Штатам. Теперь это предложение поступило от США, от Байдена", - приводит издание Daily Sabah его слова.

Издание напоминает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с американским коллегой Джо Байденом в Риме на полях саммита лидеров "группы двадцати" в минувшие выходные. Лидеры в ходе встречи выразили желание укрепить двусторонние отношения.

Белый дом сообщал, что Байден на встрече с Эрдоганом заявил о желании поддерживать конструктивные отношения между странами, выразив при этом обеспокоенность в связи с тем, что Анкара приобрела российские комплексы ЗРС С-400.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией у РФ зенитных ракетных комплексов С-400, поскольку считали, что РФ может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A сразу после того, как Турция приобрела С-400.