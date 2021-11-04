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16:16 04.11.2021

Путин снова прилетел в Крым

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Путин снова прилетел в Крым

Президент РФ Владимир Путин в четверг прилетел в Севастополь, сообщают российские СМИ.

Во временно оккупированном Россией Крыму Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

Вечером из Крыма по видеоконференцсвязи Путин вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, проведет заседание Высшего совета Союзного государства.

На заседании планируется утвердить пакет интеграционных документов - 28 отраслевых Союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства.

Теги: #крым #путин
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