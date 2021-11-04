Путин снова прилетел в Крым

Президент РФ Владимир Путин в четверг прилетел в Севастополь, сообщают российские СМИ.

Во временно оккупированном Россией Крыму Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

Вечером из Крыма по видеоконференцсвязи Путин вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, проведет заседание Высшего совета Союзного государства.

На заседании планируется утвердить пакет интеграционных документов - 28 отраслевых Союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства.