Стартовало строительство Северной объездной дороги Днепра - ОГА

Дорожники начали строительство в Днепре нового четырехполосного Северного обхода города, пропускная способность будущей магистрали должна составить более 2,6 тыс. автомобилей в час.

Как сообщается на сайте Днепропетровской ОГА, автодорога протяженностью 6,6 км соединит Кайдакский мост с трассой М-30 Стрый - Изварино. Дорожники уже приступили к подготовительным работам вблизи ул. Маяковского. Над проектом будут работать 300 дорожников и мостовиков, а также 200 ед. спецтехники.

"Новая магистраль объединит три промышленных центра Украины - Донбасс, Днепр и Кривой Рог. Разгрузит набережную. В городе будет меньше пробок, меньше загазованности", – цитируется глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В сообщении также отмечается, что в рамках проекта предусмотрена километровая эстакада. Она будет начинаться на Кайдакском мосту и пройдет над заводской зоной и железнодорожными путями.

"Имеем сверхсложный дорожный проект. Все из-за промзоны, над которой будем прокладывать автодорогу. В Украине еще не строили такие криволинейные эстакады. Будем первыми", – цитируется главный инженер Юрий Зубарев.

Работы выполняются в рамках президентской программы президента "Большое строительство".