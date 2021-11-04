Главу Еврокомиссии критикуют за 19-минутный полет на частном самолете

В Европейском союзе налогоплательщиков подвергли критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она использовала частный самолет для рейса, длившегося 19 минут.

По информации Bild, фон дер Ляйен в июне летела из Вены в Братиславу на таком самолете. Полет длился 19 минут. Генеральный секретарь Европейского союза налогоплательщиков Михаэль Егер назвал полет "экологическим грехом".

"Он стоил много денег налогоплательщиков, много времени на дорогу к аэропорту и обратно и прежде всего он стоил доверия", - заявил он изданию.

Еврокомиссия на это заявляет, что другой возможности переправить фон дер Ляйен из одной точки в другую не было.

"Если бы председатель вылетала из Бельгии и возвращалась туда же, то поездка включала бы семь стран за два дня. Альтернативы проверялись, но логистически другой возможности не было", - сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, помимо этого, организаторы полета были ограничены мерами по противодействию коронавирусу. "Из-за коронавируса были опасения использовать рейсовые самолеты или поезда", - сказал он.

Ранее европейские "зеленые" уже раскритиковали участников саммита G20 и климатического саммита в Глазго за использование частных самолетов и автомобилей на мероприятиях, которые призваны работать над сокращением выбросов углекислого газа, а не производить их дополнительные объемы.