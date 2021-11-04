Верещук намерена "безотлагательно" поехать на Донбасс

Ирина Верещук планирует на следующей неделе осуществить свою первую рабочую поездку на Донбасс в качестве вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Если все будет хорошо, я планирую на следующей неделе сразу же, безотлагательно, поехать на Донбасс", - сообщила она журналистам в кулуарах парламента в четверг.

При этом она уточнила, что прежде всего хочет поговорить с людьми, "которые там живут, которые знают о проблемах наилучшим образом, которые страдают от безработицы, экологических угроз и у которых действительно есть на сегодняшний день проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг".

4 ноября парламент Украины назначил народного депутата на должность вице-премьера- министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.