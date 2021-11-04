События

16:23 04.11.2021

В Украине обучать лоцманов разрешат частным компаниям

1 мин читать

Госрегуляторная служба (ГРС) признала Положение о подготовке и переподготовке государственных морских лоцманов антиконкурентным и противоречащим принципам регуляторной политики.

"Внедренный Положением механизм государственного регулирования противоречит ключевым принципам государственной регуляторной политики, таким как адекватность и эффективность", – говорится в тексте Решения ГРС №34 от 1 ноября.

Положение было утверждено Приказом Министерства транспорта №182 от 2 апреля 2001 года. В своем решении №34 от 1 ноября ГРС пришла к выводу, что оно противоречит Конституции, Хозяйственному кодексу и антимонопольному законодательству.

"Хозяйственный кодекс Украины запрещает "принимать акты и совершать действия", которые устраняют конкурентные условия или дают привилегии определенным участникам рынка. При этом из-за приказа Минтранса заказывать обучение лоцманов по сути могли только государственные предприятия". 

Согласно решению Государственной регуляторной службы, Министерство инфраструктуры Украины, как правопреемник Минтранса должно пересмотреть нормативно-правовые акты, которые привели к возникновению этой ситуации. В первую очередь – признать утратившим силу Положение от 2001 года о подготовке и переподготовке государственных морских лоцманов и лоцманов-операторов служб регулирования движения судов.

После выполнения этого возможность теоретического обучения, тренажерной подготовки и практической стажировки лоцманов станет доступной и коммерческим организациям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован, пострадали три человека

Рада назначила Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Рада назначила Юлию Свириденко первым вице-премьером – министром экономики

Рада назначила Верещук вице-премьером – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Резников как министр обороны не будет принимать участие в переговорах ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада может через полгода отправить в отставку ещё двух министров - Арахамия

В "Слуге народа" предлагают пересмотреть идею о проведении трех подряд пленарных недель

Турция и США сформируют рабочую группу по решению разногласий

Путин снова прилетел в Крым

Стартовало строительство Северной объездной дороги Днепра - ОГА

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США призывает к ускорению темпов вакцинации от COVID-19 в Украине

Рада может рассмотреть "ресурсный" законопроект во втором чтении 16 ноября - Арахамия

Пожар в Киево-Печерской Лавре ликвидирован, пострадали три человека

Трех волков под видом собак пытались вывезти в Непал через аэропорт "Борисполь"

Добкин: не исключаю, что будем требовать отмены выборов городского головы Харькова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА