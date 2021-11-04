В Украине обучать лоцманов разрешат частным компаниям

Госрегуляторная служба (ГРС) признала Положение о подготовке и переподготовке государственных морских лоцманов антиконкурентным и противоречащим принципам регуляторной политики.

"Внедренный Положением механизм государственного регулирования противоречит ключевым принципам государственной регуляторной политики, таким как адекватность и эффективность", – говорится в тексте Решения ГРС №34 от 1 ноября.

Положение было утверждено Приказом Министерства транспорта №182 от 2 апреля 2001 года. В своем решении №34 от 1 ноября ГРС пришла к выводу, что оно противоречит Конституции, Хозяйственному кодексу и антимонопольному законодательству.

"Хозяйственный кодекс Украины запрещает "принимать акты и совершать действия", которые устраняют конкурентные условия или дают привилегии определенным участникам рынка. При этом из-за приказа Минтранса заказывать обучение лоцманов по сути могли только государственные предприятия".

Согласно решению Государственной регуляторной службы, Министерство инфраструктуры Украины, как правопреемник Минтранса должно пересмотреть нормативно-правовые акты, которые привели к возникновению этой ситуации. В первую очередь – признать утратившим силу Положение от 2001 года о подготовке и переподготовке государственных морских лоцманов и лоцманов-операторов служб регулирования движения судов.

После выполнения этого возможность теоретического обучения, тренажерной подготовки и практической стажировки лоцманов станет доступной и коммерческим организациям.