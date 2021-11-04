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14:46 04.11.2021

Wizz Air планирует набрать в Украине еще более 140 бортпроводников

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Wizz Air планирует набрать в Украине еще более 140 бортпроводников

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air для работы на своих базах во Львове и Киеве в течение следующих шести месяцев планирует нанять в Украине еще более 140 бортпроводников.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, с 5 ноября по 20 декабря в рамках процесса отбора бортпроводников Wizz Air планирует организовать Дни открытых дверей в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Запорожье, Днепре и Николаеве.

Ранее Wizz Air подписала договор о намерениях по сотрудничеству с Национальным авиационным университетом (НАУ) Украины с целью предоставить студентам возможность начать профессиональную карьеру после окончания учебы.

Как сообщалось, Wizz Air планирует разместить в Украине еще семь самолетов, увеличив их общее количество до 11. Пять новых самолетов будут размещены в Киеве (дополнительно к трем уже базирующимся в столице), еще два самолета получат базу во Львове (дополнительно к одному авиасудну).

Wizz Air также объявила о запуске в 2021-2022 годах двенадцати новых направлений из Киева, девяти из Львова, трех из Одессы и двух из Харькова.

Теги: #бортпроводник #wizz_air
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