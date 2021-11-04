В Киево-Печерской лавре ликвидируют пожар в мастерской по росписи икон

Спасатели ликвидируют возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры.

"В 13.45 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется). Разведка продолжается", - сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

В 14.37 пожар локализован на площади 100 кв.м.

К борьбе с огнем привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.