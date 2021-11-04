Рада назначила руководителем своего Аппарата Вячеслава Штучного
Народные депутаты назначили Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады.
Соответствующее решение поддержало 315 народных депутатов (при минимально необходимых 226 голосах для результативного голосования).
Как сообщалось, в конце сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намерен во вторник направить письмо на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова с предложением фракции относительно кандидатуры руководителя аппарата парламента. Фракция рассматривала три потенциальные кандидатуры, среди которых - Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов.
"Слуга народа" как фракция монобольшинства поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады.