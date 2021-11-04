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14:18 04.11.2021

Шмыгаль о назначении новых членов правительства: перед каждым из этих министерств стоит много задач

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Шмыгаль о назначении новых членов правительства: перед каждым из этих министерств стоит много задач

Перед каждым из новых членов Кабинета министров стоит много задач, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя новые назначения в правительстве.

"Парламент поддержал назначение новых членов Кабинета Министров: Юлии Свириденко – на должность первого вице-премьер-министра – министерства экономики Украины, Ирины Верещук – на должность вице-премьер-министра – министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. На сегодняшний день перед каждым из этих министерств стоит много задач", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Премьер поздравил министров с назначением.

Теги: #шмыгаль #назначения #кабмин
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