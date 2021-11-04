Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Верещук

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Верещук (фракция "Слуга народа").

За данное решение проголосовало 318 народных депутатов.

"Верещук написала заявление о досрочном прекращении полномочий народных депутатов в связи назначением ее членом Кабинета министров", - сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Верещук на пленарном заседании в четверг приняла присягу члена Кабмина в связи с назначением ее вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.