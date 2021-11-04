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14:14 04.11.2021

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Верещук

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Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Верещук

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Верещук (фракция "Слуга народа").

За данное решение проголосовало 318 народных депутатов.

"Верещук написала заявление о досрочном прекращении полномочий народных депутатов в связи назначением ее членом Кабинета министров", - сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Верещук на пленарном заседании в четверг приняла присягу члена Кабмина в связи с назначением ее вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Теги: #нардеп #прекращение #полномочия #верещук
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