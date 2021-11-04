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14:06 04.11.2021

Мама Саакашвили обратилась к Зеленскому: мы в отчаянном положении, нужно как-то организовать переправку Михеила в Украину

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Мама Саакашвили обратилась к Зеленскому: мы в отчаянном положении, нужно как-то организовать переправку Михеила в Украину

Мама бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили – Гиюли Аласания просит президента Украины Владимира Зеленского помочь ее сыну и организовать его переправку в Украину для получения лечения.

"Здравствуйте. Я - мама Миши Саакашвили. Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но, сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михеила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки. Можете себе представить?", - сказала она в видеообращении к президенту, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook.

Мама Саакашвили подчеркнула, что с ее сыном в любой момент может случиться все что угодно.

"Но, это никого не беспокоит. Единственное, что ему предлагают - тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет вообще никаких условий для лечения таких больных. Я очень на вас надеюсь. На всех вас - людей в Украине. На депутатов, и я обращаюсь к властям Украины. Конечно, прежде всего, к господину Зеленскому", - обратилась она.

Ранее в среду президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге вновь повторила, что не помилует бывшего главу государства Михеила Саакашвили.

Как сообщалось, Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

 

Теги: #мама #саакашвили #обращение
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