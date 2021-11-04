Порошенко призвал немедленно подписать закон о кислородных станциях в больницах

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал немедленно подписать закон об установке кислородных станций в больницах и жестко контролировать их закупочную стоимость. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады после принятия закона, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Очень важно проследить цены, по которым покупаются станции. Я очень хорошо помню, что когда мой благотворительный фонд покупал кислородные концентраторы по 20-25 тысяч гривен, власть их покупала по 39 тысяч, воруя средства налогоплательщиков", – напомнил Порошенко.

На заседании Верховной Рады в четверг законопроект поддержали 333 народных депутата.

Как сообщалось, проект закона №5460 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по увеличению расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций был принят в первом чтении 15 июля 2021 года. Проект предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.

Авторы законопроекта отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции. Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.