Резников как министр обороны не будет принимать участие в переговорах ТКГ

Министр обороны Алексей Резников не будет принимать участие в переговорах в рамках Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Я не могу как министр обороны участвовать в мирных переговорах, потому что это уже другая компетенция. Поэтому президент примет решение, что меня нужно вывести из состава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе... Я точно не буду принимать участие в тех переговорах", - сказал Резников журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Как сообщалось, Алексей Резников 1 ноября 2021 года подал заявление об отставке с поста вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Он занимает пост первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе с 5 мая 2020 года. С июня 2021 года замещает главу Украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после перенесенной на сердце операции.

4 ноября 2021 Верховная Рада назначила Резникова министром обороны. Он заявил, что, вероятно, не будет продолжать работу в ТКГ.