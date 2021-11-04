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13:18 04.11.2021

Глава МВД Украины нацелен на снижение цифр смертности на дорогах и от насильственных преступлений

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Глава МВД Украины нацелен на снижение цифр смертности на дорогах и от насильственных преступлений

В минувшем году в результате ДТП, пожаров и насильственной смерти погибло более 7 тысяч украинцев, показателем эффективности работы структур Министерства внутренних дел на местах станет снижение этой цифры, отмечает глава МВД Украины Денис Монастырский.

"Моя позиция в том, что невозможно проводить и нелогично децентрализацию силовых подразделений, в частности, подразделений полиции. Но должна быть проведена децентрализация услуг, которые должен получить каждый гражданин Украины. Вот такую цель я ставлю перед Министерством внутренних дел", - сказал он, выступая в четверг на всеукраинском форуме "Украина30. Безопасная громада".

По словам министра, эту цель невозможно достичь без коммуникации.

"Если полицейский в районе, городе будет знать нужды жителей, каких угроз прежде всего следует избегать, его будут воспринимать, доверять и мы будем достигать этих целей", - подчеркнул Монастырский.

Глава МВД сообщил, что за минувший год в результате ДТП на дорогах погиби 3 тыс. 554 человека, 1 тыс. 728 погиби от пожаров, 1 тыс. 201 человек погибли на воде. Жертвами насильственной смерти стали 1 тыс. 331 человек.

"В целом в минувшем году погибли 7 тыс. 814 граждан Украины", - сказал он.

"Поэтому моя цель… очень конкретная – снизить эти цифры, снизить цифру смертности на дорогах, снизить цифру смертности от пожаров, насильственных преступлений. Это и будет показателем эффективности всех органов, которая помогают в обеспечении безопасности", - подчеркнул глава МВД.

Также Монастырский рассказал, что считает наиболее эффективным в сотрудничестве с местными громадами проект "Полицейский офицер громады". По его словам, в следующем году планируется втрое увеличить количество полицейских офицеров громады - до 2 тыс. человек.

Теги: #дтп #показатели #убийства
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