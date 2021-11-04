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12:56 04.11.2021

СБУ установила хакеров группировки Armagedon, осуществивших более 5 тыс. кибератак на госорганы Украины

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СБУ установила хакеров группировки Armagedon, осуществивших более 5 тыс. кибератак на госорганы Украины

Киберспециалисты Службы безопасности Украины установили хакеров всемирно известной группировки "Armagedon", осуществившей более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.

"Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в сети Интернет", - сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас пяти участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что среди участников офицеры "Крымского" ФСБ, а также "предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году".

"По имеющейся информации, хакерская группировка "Armagedon" – это специальный проект ФСБ РФ, который прицельно "работал" по Украине. Это направление работы координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве", - говорится в сообщении.

С 2014 года указанное подразделение ФСБ осуществило более 5 тыс. кибератак и пыталось "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников был контроль над объектами критической инфраструктуры; похищение и сбор разведывательных данных; проведение акций информационно-психологического воздействия; блокировка информационных систем.

Проводятся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст.114 (шпионаж); ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин); ст.361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

Теги: #armagedon #хакеры
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