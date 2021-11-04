Помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии прибыла в Киев

Помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид находится с визитом в Киеве, сообщило посольство США в Украине.

"Помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид сегодня находится с визитом в Киеве, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции Украины", - говорится в сообщении посольства на странице в Twitter в четверг.