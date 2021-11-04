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12:29 04.11.2021

Зеленский озвучил Резникову "ожидания и приоритеты"

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Зеленский озвучил Резникову "ожидания и приоритеты"

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил новому министру обороны Алексею Резникову ожидания и приоритеты, связанные с его прошлым юридическим опытом, рассказал Резников журналистам в кулуарах парламента в четверг.

"Снимаю шляпу и отдаю должное президенту Украины Владимиру Зеленскому: он нашел очень классный аргументированный подход, когда у нас был последняя встреча на эту тему (касательно назначения Резникова министром обороны - ИФ): он выстроил передо мной перечень ожиданий и приоритетов, которые он видит... Когда я его услышал, понял, что этот разговор прошёл настолько профессионально, и уже не нашел ни единого аргумента, чтобы отказаться", - сказал Резников отвечая на вопрос о том, каким образом Зеленскому удалось убедить его согласиться возглавить Министерство обороны.

По словам Резникова, все эти "ожидания и приоритеты" касались, по сути, его юридических навыков и опыта.

"По большому счету - необходимо навести порядок в закупках. Юрист с этим может справиться. Навести порядок со справедливостью денежного обеспечения - с этим может справиться юрист. Навести порядок с коррупционной составляющей - с этим может справиться юрист. Завершить подписание и наполнение контракта с Великобританией на огромные суммы денег, наполнить рамочное соглашение о сотрудничестве с Соединёнными Штатами, подписанное во время визита президента Зеленского в США", - пояснил он.

Как сообщалось, за предложенную президентом на должность министра обороны кандидатуру Резникова на заседании в четверг проголосовали 273 народных депутата. До этого Резников занимал пост вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Теги: #приоритеты #резников
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