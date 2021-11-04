В Украине в 2022 году построят 48 больниц, в том числе с вертолетными площадками – замглавы ОПУ

В Украине в 2022 году будет построено 48 областных больниц, часть из них будет оборудована вертолетными площадками, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В следующем году будет построено 48 областных больниц, как детских, так и для взрослых. И главное – для того, чтобы мы вместе с Министерством внутренних дел, с ГСЧС могли помогать людям – в 29-ти из этих больниц будут построены вертолетные площадки, именно для того, чтобы быстро доставлять людей в больницы", – заявил Тимошенко, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасная громада" в четверг.

По его словам, в текущем же году будет завершено строительство 201-го приемного отделения, а также 600 амбулаторий.

Кроме того, государство оснастит медицинские учреждения аппаратами компьютерной томографии, УЗИ, рентгенами, в том числе, ангиографами.