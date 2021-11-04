Верещук планирует принимать участие в ТКГ, а вопрос о возможном ее руководстве адресует Зеленскому

Кандидат на должность вице-премьера - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук планирует принимать участие в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, а вопрос о возможном ее руководстве адресует президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я планирую принимать участие. Что касается моего председательствования, это вопрос к высшему политическому руководству государства", - сказала Верещук на пленарном заседании в четверг, отвечая на вопросы народных депутатов.

Как сообщалось, Алексей Резников 1 ноября 2021 года подал заявление об отставке с поста вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Он занимает пост первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе с 5 мая 2020 года. С июня 2021 года замещает главу Украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после перенесенной на сердце операции.

4 ноября 2021 Верховная Рада назначила Резникова министром обороны. Он заявил, что, вероятно, не будет продолжать работу в ТКГ.